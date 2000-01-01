Грузоперевозки от компании «Перевозки-Переноски»

Опыт и знания Компания «Перевозки-Переноски» работает в индустрии грузоперевозок с 1998 г. За это время мы накопили огромный реальный опыт в организации грузоперевозок в любых сферах – от квартирных и офисных переездов до транспортировки многотоннажных грузов. Мы работаем по Москве, Московской области и всей России. С удовольствием сотрудничаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Помимо грузоперевозок, предоставляем и весь спектр дополнительных услуг: погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, услуги по страхованию, юридические консультации. У нас вы всегда можете нанять экспедитора, профессиональных оценщиков и охранников для сопровождения особо ценных грузов. Поверьте – нам по плечу самые незаурядные логистические и транспортные задачи.

Для вас работают только профессионалы! Компания «Перевозки-Переноски» заботится и о своих клиентах, и о своей репутации, поэтому мы не берем на работу людей случайных или «по знакомству». Только профессионалы – опытные и проверенные грузчики-такелажники, экспедиторы, логисты. А еще у нас самые доброжелательные и отзывчивые диспетчеры. Все наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, медосмотры и обладают соответствующими допусками и разрешениями на виды работ, связанных с грузоперевозками. Отдельная наша гордость – водители, которые прекрасно ориентируются на дорогах и доставят ваши грузы вопреки всем форс-мажорам, скверной погоде и даже если откажет GPS!

Грузовая техника В собственном автопарке компании «Перевозки-Переноски» – только современные и технически исправные грузовые авто, которые регулярно проходят плановые диагностические осмотры. ГАЗели, фургоны «Пежо Боксер» и «Ситроен Джампер», МАЗы для перевозки грузов от 5 до 20 тонн – мы подберем для вас машину, оптимально подходящую для решения именно ваших задач. Собираетесь ли вы перевозить скоропортящиеся продукты, лошадей, щебень или арматуру – в автопарке компании обязательно найдется специализированный грузовик с опытным водителем.

Демократичные цены С нами вы сбережете не только нервы, время, но и финансы. Стоимость наших услуг по грузоперевозкам действительно демократичная в лучшем смысле этого слова и является одной из самых низких по Москве и МО. Экономия достигается за счет использования современных авто с малым расходом топлива, разработки кратчайших маршрутов и слаженной работы нашей команды в целом. Мы делаем все, чтобы наши авто не простаивали ни минуты – и поэтому вы платите только за работу, а не оплачиваете абстрактные «часы». Все расчеты производятся строго по прайсу – это значит, что компания «Перевозки-Переноски» работает без наценок на принципах полной финансовой прозрачности. Любые изменения в стоимости услуг сверх зафиксированной в договоре обязательно согласовываются с заказчиком.