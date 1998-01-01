Грузоперевозки от компании «Перевозки-Переноски»

Квартирный переезд с грузчиками
Возможно ли устроить такое хлопотное и трудоемкое дело, как квартирный переезд, без лишних затрат и нервов? Конечно, если обратиться в грузовую компанию. Мы заняты в сфере грузоперевозок с 1998 г., и за это время накопили огромный реальный опыт работы, в том числе по квартирным переездам. Организуем переезд под ключ – от составления описи и профессиональной упаковки ваших вещей до доставки и расстановки их на новом месте согласно вашим пожеланиям. У нас работают исключительно квалифицированные такелажники и опытные водители, прекрасно знакомые с Москвой и МО. Доверьте все хлопоты по организации квартирного переезда компании «Перевозки-Переноски» – а сами отмечайте новоселье!
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Офисный переезд под ключ
Организовать офисный переезд быстро, недорого, без нервов и головной боли? Это возможно, если обратиться к грузоперевозчику! Мы поможем произвести переезд офиса в кратчайшие сроки, чтобы вы и ваши сотрудники могли сразу же приступить к работе на новом месте. Работаем под ключ: разберем и бережно упакуем мебель, стеллажи и оргтехнику, оперативно доставим их и расставим на новом месте в соответствии с планом расстановки. Диспетчеры, логисты, грузчики и водители компании «Перевозки-Переноски» сделают все возможное, чтобы даже при переезде ваш бизнес продолжал работать без простоев и приносить прибыли! Звоните!
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Грузовое такси №1 по Москве и МО
Грузовое такси от компании «Перевозки-Переноски» – это удобно, выгодно и действительно быстро! Просто наберите номер 495 255 59 59 – и наше такси, полностью готовое к загрузке, прибудет к вашему дому, офису, магазину в течение часа. Наш автопарк состоит только из новых ГАЗелей и импортных автофургонов и подойдет для решения любых ваших логистических задач. Доставим «с ветерком» ваше имущество на дачу, поможем с квартирным или офисным переездом, срочно довезем вашим покупателям и заказчикам партии скоропортящихся продуктов. Наши грузчики помогут вам упаковать вещи и бережно погрузят их на борт. Вместе с надежной компанией даже экстренный переезд будет легким и приятным!
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Услуги грузчиков-такелажников
Компания «Перевозки-Переноски» предлагает услуги квалифицированных грузчиков-такелажников. Все наши грузчики получили специальное образование, сдали квалификационные экзамены, обладают соответствующими допусками и удостоверениями, могут работать со спецтехникой. Им вы сможете доверить любую работу – от погрузки мебели и оргтехники при переезде до сложных и узкоспециализированных такелажных работ. Предлагаем услуги по погрузке-разгрузке и на почасовой основе, и на любые длительные сроки. Самые выгодные тарифы и приятные бонусы для постоянных заказчиков. Пишите и звоните круглосуточно!
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