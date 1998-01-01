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ГАЗельот 1,5 до 5 тонн!
2 грузчикаТакелажники!
ОТ
1900
/час
Грузоперевозки на ГАЗели с грузчиками от компании «Перевозки-Переноски»
Надежно!
Мобильно!
Выгодно!

Гарантии! Грамотный подход к делу!

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Фургонна 11 м³ и 1 тонну!
1 грузчикПрофессионал!
ВЫГОДНО
1200
/час
Грузоперевозки на фургоне с грузчиками от компании «Перевозки-Переноски»
Дешево!
Организованно!
Качественно!

Готовы к работе 24 часа в сутки!

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Фурана 38 м³ и 10 тонн!
3 грузчикаСпециалисты!
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2900
/час
Перевозка грузов на фуре с грузчиками от компании «Перевозки-Переноски»
Безопасно!
Застраховано!
Профессионально!

Ваш груз никогда не пропадет!

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GPS | ГЛОНАССТрекинг!
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Отслеживание грузов компаний «Перевозки-Переноски»

Грузоперевозки от компании «Перевозки-Переноски»

Грузоперевозки – важнейшая составляющая успешного бизнеса. Услуги по грузоперевозкам под ключ востребованы и частными лицами, если нужно организовать квартирный, офисный или дачный переезд. Обратитесь в транспортную компанию «Перевозки-Переноски» – и будьте уверены, что о своевременной доставке ваших товаров и личных вещей позаботятся профессионалы экстра-класса!

Преимущества перевозки грузов компанией «Перевозки-Переноски»

  • Большие возможности сборки и перевозки тренажеров
    Большие возможности
  • Перевозка мебели профессионалами
    Среди нас только профи
  • Большой выбор грузовой автотехники
    Большой выбор техники
  • Экономная перевозка и разборка мебели грузчиками
    С нами вы реально экономите
  • Бережная перевозка декоративных растений
    Гарантируем целостность и сохранность

Опыт и знания

Компания «Перевозки-Переноски» работает в индустрии грузоперевозок с 1998 г. За это время мы накопили огромный реальный опыт в организации грузоперевозок в любых сферах – от квартирных и офисных переездов до транспортировки многотоннажных грузов. Мы работаем по Москве, Московской области и всей России. С удовольствием сотрудничаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Помимо грузоперевозок, предоставляем и весь спектр дополнительных услуг: погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, услуги по страхованию, юридические консультации. У нас вы всегда можете нанять экспедитора, профессиональных оценщиков и охранников для сопровождения особо ценных грузов. Поверьте – нам по плечу самые незаурядные логистические и транспортные задачи.

Для вас работают только профессионалы!

Компания «Перевозки-Переноски» заботится и о своих клиентах, и о своей репутации, поэтому мы не берем на работу людей случайных или «по знакомству». Только профессионалы – опытные и проверенные грузчики-такелажники, экспедиторы, логисты. А еще у нас самые доброжелательные и отзывчивые диспетчеры. Все наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, медосмотры и обладают соответствующими допусками и разрешениями на виды работ, связанных с грузоперевозками. Отдельная наша гордость – водители, которые прекрасно ориентируются на дорогах и доставят ваши грузы вопреки всем форс-мажорам, скверной погоде и даже если откажет GPS!

Грузовая техника

В собственном автопарке компании «Перевозки-Переноски» – только современные и технически исправные грузовые авто, которые регулярно проходят плановые диагностические осмотры. ГАЗели, фургоны «Пежо Боксер» и «Ситроен Джампер», МАЗы для перевозки грузов от 5 до 20 тонн – мы подберем для вас машину, оптимально подходящую для решения именно ваших задач. Собираетесь ли вы перевозить скоропортящиеся продукты, лошадей, щебень или арматуру – в автопарке компании обязательно найдется специализированный грузовик с опытным водителем.

Демократичные цены

С нами вы сбережете не только нервы, время, но и финансы. Стоимость наших услуг по грузоперевозкам действительно демократичная в лучшем смысле этого слова и является одной из самых низких по Москве и МО. Экономия достигается за счет использования современных авто с малым расходом топлива, разработки кратчайших маршрутов и слаженной работы нашей команды в целом. Мы делаем все, чтобы наши авто не простаивали ни минуты – и поэтому вы платите только за работу, а не оплачиваете абстрактные «часы».

Все расчеты производятся строго по прайсу – это значит, что компания «Перевозки-Переноски» работает без наценок на принципах полной финансовой прозрачности. Любые изменения в стоимости услуг сверх зафиксированной в договоре обязательно согласовываются с заказчиком.

Гарантии

Любые услуги по грузоперевозкам осуществляются исключительно на основании официального договора. Обязательно производится оформление полного пакета бухгалтерской, финансовой и сопроводительной документации. Это значит, что компания «Перевозки-Переноски» принимает на себя безоговорочную ответственность за состояние ваших грузов на всех этапах – от погрузки до доставки по адресу.

Для вашего спокойствия все грузы страхуются в соответствии с положениями ФЗ-40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Не волнуйтесь, вам не придется переплачивать за страховку. Мы поможем вам заключить договор страхования на максимально выгодных и удобных условиях.


Требуется эффективный, добросовестный и опытный грузоперевозчик? Мувинговая компания всегда на связи! Звоните и пишите нам онлайн! Наш телефон для связи 8 (495) 255-59-59.

Наши работы

Выполненная работа компании «Перевозки-Переноски»
Выполненная работа компании «Перевозки-Переноски»
Выполненная работа компании «Перевозки-Переноски»
Выполненная работа компании «Перевозки-Переноски»

Что перевозим

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Мебель
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Перевозка домашней мебели в фургоне
Перевозка домашней и офисной мебели

Компания «Перевозки-Переноски» предлагает услуги по перевозке мебели под ключ. Сюда входит: разборка (демонтаж) мебели с последующей упаковкой, погрузкой в авто и оперативная доставка с последующей сборкой. Работаем не только с корпусной, но и дизайнерской, негабаритной и антикварной мебелью. Все работы осуществляются только квалифицированными мастерами-такелажниками с использованием профессиональных инструментов и качественного крепежа. За перевозку отвечают опытные водители, а специально оборудованные мебельные фургоны обеспечат сохранность вашей мебели на протяжении всего пути. Услуга по перевозке оказывается и в комплексе услуг по квартирному/офисному переезду, и отдельно. Привезем вашу мебель в любой уголок Москвы и Московской области оперативно и недорого. Сотрудничаем и с частными, и с юридическими лицами. Звоните!

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Перевозка домашних вещей с грузчиками
Перевозка личных вещей

Если вы планируете переехать в новую квартиру или в другой город, вам обязательно потребуется качественная, безопасная и бережная перевозка вещей. Обратитесь в нашу компанию, и мы доставим ваши личные и домашние вещи в кратчайшие сроки и в безупречном состоянии. Профессионально упакуем, осторожно погрузим и оперативно привезем любое имущество – от мебели и музыкальных инструментов до семейных архивов и аквариумов. Наши преимущества – опыт работы в сфере перевозок с 1998 г., собственный большой автопарк авто грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн, профессиональные и доброжелательные сотрудники, низкие тарифы. Нужно мгновенно и без лишних трат перевезти вещи? «Перевозки-Переноски» спешат на помощь!

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Вынос грузчиками холодильника из подъезда
Перевозка бытовой техники

Предлагаем услуги по перевозке любой бытовой техники: от стиральных машин и холодильников до газовых и электрических плит и посудомоечных машин. Всегда готовы сотрудничать и с частными лицами, и с компаниями в рамках оптовых поставок бытовой техники. Мы всегда готовы к работе, упакуем, перевезем автотранспортом и по вашему желанию подключим бытовую технику! Звоните – работаем круглосуточно!

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Сборка беговой дорожки сотрудниками компании «Перевозки-Переноски»
Транспортировка тренажерного оборудования

Нужна срочная перевозка тренажеров под ключ? Обратитесь в транспортную компанию! Быстро и бережно доставим по адресу тренажеры любого предназначения, любых габаритов и от любых производителей. Наши услуги включают разборку, упаковку и сборку на месте, а также профессиональные консультации по эксплуатации и уходу за тренажерами. Работаем и с физическими лицами, и с юридическими. В том числе, организуем полноценный переезд на новое место оборудования для тренажерных залов, фитнес-центров, спа. Позаботьтесь о своем спортивном оборудовании – доверьте его доставку квалифицированным сотрудникам компании «Перевозки-Переноски»!

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Мы предлагаем

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Офис
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Грузовое такси
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Грузчики
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Брендовое изображение грузовика от компании «Перевозки-Переноски»
Квартирная грузоперевозка мебели, вещей с грузчиками на авто
Квартирный переезд с грузчиками

Возможно ли устроить такое хлопотное и трудоемкое дело, как квартирный переезд, без лишних затрат и нервов? Конечно, если обратиться в грузовую компанию. Мы заняты в сфере грузоперевозок с 1998 г., и за это время накопили огромный реальный опыт работы, в том числе по квартирным переездам. Организуем переезд под ключ – от составления описи и профессиональной упаковки ваших вещей до доставки и расстановки их на новом месте согласно вашим пожеланиям. У нас работают исключительно квалифицированные такелажники и опытные водители, прекрасно знакомые с Москвой и МО. Доверьте все хлопоты по организации квартирного переезда компании «Перевозки-Переноски» – а сами отмечайте новоселье!

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Расстановка мебели после переезда офиса
Офисный переезд под ключ

Организовать офисный переезд быстро, недорого, без нервов и головной боли? Это возможно, если обратиться к грузоперевозчику! Мы поможем произвести переезд офиса в кратчайшие сроки, чтобы вы и ваши сотрудники могли сразу же приступить к работе на новом месте. Работаем под ключ: разберем и бережно упакуем мебель, стеллажи и оргтехнику, оперативно доставим их и расставим на новом месте в соответствии с планом расстановки. Диспетчеры, логисты, грузчики и водители компании «Перевозки-Переноски» сделают все возможное, чтобы даже при переезде ваш бизнес продолжал работать без простоев и приносить прибыли! Звоните!

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Перевозка с грузчиками на грузовом такси
Грузовое такси №1 по Москве и МО

Грузовое такси от компании «Перевозки-Переноски» – это удобно, выгодно и действительно быстро! Просто наберите номер 495 255 59 59 – и наше такси, полностью готовое к загрузке, прибудет к вашему дому, офису, магазину в течение часа. Наш автопарк состоит только из новых ГАЗелей и импортных автофургонов и подойдет для решения любых ваших логистических задач. Доставим «с ветерком» ваше имущество на дачу, поможем с квартирным или офисным переездом, срочно довезем вашим покупателям и заказчикам партии скоропортящихся продуктов. Наши грузчики помогут вам упаковать вещи и бережно погрузят их на борт. Вместе с надежной компанией даже экстренный переезд будет легким и приятным!

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Бригада грузчиков на объекте
Услуги грузчиков-такелажников

Компания «Перевозки-Переноски» предлагает услуги квалифицированных грузчиков-такелажников. Все наши грузчики получили специальное образование, сдали квалификационные экзамены, обладают соответствующими допусками и удостоверениями, могут работать со спецтехникой. Им вы сможете доверить любую работу – от погрузки мебели и оргтехники при переезде до сложных и узкоспециализированных такелажных работ. Предлагаем услуги по погрузке-разгрузке и на почасовой основе, и на любые длительные сроки. Самые выгодные тарифы и приятные бонусы для постоянных заказчиков. Пишите и звоните круглосуточно!

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Выбор машины для грузоперевозки

Все авто
Каблук Citroen Berlingo грузоподъемностью 0,8 тонны
Citroen Berlingo
1,8 метра / 0,8 тонны
Фургон до 2,8 м³
17 /км за МКАД
700 /час
Идеально для:
Грузоперевозки по Москве
Фургон Peugeot Boxer грузоподъемностью 1 тонна Peugeot Boxer
3 метра / 1 тонна
Фургон до 11 м³
18 /км за МКАД
700 /час
Идеально для:
Дачный переезд
ГАЗель NEXT грузоподъемностью 1,5 тонны ГАЗель NEXT
4 метра / 1,5 тонны
Тент до 18 м³
20 /км за МКАД
800 /час
Идеально для:
Офисный переезд
ГАЗель NEXT грузоподъемностью 1,5 тонны с гидробортом
ГАЗель NEXT Гидроборт
4 метра / 1,5 тонны
Фургон до 18 м³
Гидролифт 700 кг
24 /км за МКАД
900 /час
Идеально для:
Перевозка оборудования
Газ "Валдай" грузоподъемностью 3 тонны ГАЗ "Валдай"
5 метров / 3 тонны
Тент до 24 м³
24 /км за МКАД
900 /час
Идеально для:
Перевозка склада
МАЗ Зубренок грузоподъемностью 5 тонн Фура 5 т
6 метров / 5 тонн
Тент до 34 м³
26 /км за МКАД
1000 /час
Идеально для:
Перевозка стройматериалов
ГАЗон грузоподъемностью 5 тонн с гидробортом
ГАЗон 5 т Гидроборт
7 метров / 5 тонн
Фургон до 34 м³
Гидролифт 1000 кг
30 /км за МКАД
1000 /час
Идеально для:
Перевозка станков
Еврофура грузоподъемностью 20 тонн Еврофура 20 т
13,6 метра / 20 тонн
Тент до 90 м³
40 /км за МКАД
1750 /час
Идеально для:
Грузоперевозки по России

Акции на наши услуги

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Акция на упаковочные материалы Упаковочные наборы
Купон-скидка на грузоперевозку с грузчиками от компании «Перевозки-Переноски» Купон на скидку

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Знак внимания
Обращаем ваше внимание, что представленный сервис производит примерный расчет стоимости, который нельзя считать окончательным ввиду наличия определенных нюансов касательно маршрута следования транспорта, специфики и расстояния перевозки. Для точного расчета стоимости следует позвонить по телефону 8 495 255-59-59 или заказать Звонок специалиста. Также вы можете написать нам на почту mail@perper.ru. Спасибо за понимание!
Тип автомобиля
Любая машина
ДО 1,5 Т
Каблук – 0.8 т, 1.8 м, 2.8 м³
Фургон – 1 т, 3 м, 11 м³
ГАЗель – 1 т, 3 м, 11 м³
ГАЗ Next – 1.5 т, 4 м, 18 м³
3–5 ТОНН
ГАЗ Валдай – 3 т, 5 м, 24 м³
Фура – 5 т, 6 м, 34 м³
ФУРЫ
Фура – 20 т, 13.6 м, 90 м³
ГИДРОБОРТ
ГАЗ Next – 1.5 т, 4 м, 18 м³
ГАЗон – 5 т, 7 м, 34 м³
Тариф
Часы работы + 1 час подача авто
5 часов
3 (2 + 1)
О тарифе "Быстрый переезд":
По г. Москва /час 222
За МКАД /км 22
Количество грузчиков
Тариф "Единый" – от 650 руб./час:
Справлюсь сам
Справлюсь сам
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Фото клиента компании «Перевозки-Переноски»
Виталий
Физ. лицо
Обращался в компанию 2 раза для транспортировки моего квадроцикла в сервис и обратно, вызывал только машину, приезжали с небольшими опозданиями, в целом сервис не плох.
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00
Фото клиента компании «Перевозки-Переноски»
Максим
Физ. лицо
Обратился за перевозкой раритетного мотоцикла, были поставлены условия чистой перевозки, справились на отлично. Сейчас мотоцикл стоит в моем магазине, это лучшее решение для декорации.
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01
Фото клиента компании «Перевозки-Переноски»
Елена
Физ. лицо
Спасибо ребятам за помощь! Давно хотели разобрать гараж, вот наняли грузчиков и машину, перевезли мой скутер и старые вещи на дачу, хлам выкинули в ближайший строительный контейнер.
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10
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Выполненная работа компании «Перевозки-Переноски»
Выполненная работа компании «Перевозки-Переноски»
Выполненная работа компании «Перевозки-Переноски»
Выполненная работа компании «Перевозки-Переноски»

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